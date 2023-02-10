«أورمان المنوفية»: تمويل 33 مشروعا متنوعا لغير القادرين بالمحافظة

قال عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، إنه تم تقديم مساعدات مالية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب والأسر الأكثر استحقاقاً بنطاق المحافظة، حيث تم تمويل 33 مشروعا متنوعا بقيمة إجمالية تقدر بـ660 ألف جنيه، لتوفير مصدر رزق دائم لهم يساعدهم على متطلبات حياتهم المعيشية.

تسليم أكشاك لغير القادرين

وأضاف مدير جمعية الأورمان في المنوفية أنه تم تسليم 12 كشك شامل البضاعة والكهرباء والديب فريزر وعداد الكهرباء بتكلفة 360 ألف جنيه، ليصبح إجمالي المساعدات التي تم تقديمها لتلك الأسر مليون و20 ألف جنيه، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ووفقا لأبحاث اجتماعية ميدانية لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

يأتي هذا في ضوء حرص واهتمام اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بتحقيق التنمية المجتمعية بمراكز ومدن وقرى المحافظة من خلال تقديم الدعم المادي والعيني، وإقامة العديد من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل جادة للأسر الأولى بالرعاية لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية.

تعاون مستمر مع الجمعيات الخيرية

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تعاون مستمر ودائم مع كافة الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني، لتقديم كافة أوجه الدعم للحالات الإنسانية والأولى بالرعاية، مثمناً الدور الرائد والبارز لجمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع.