ضبط تاجر بتهمة حيازة 1.1 مليون قطعة ألعاب نارية في المنوفية

أكّدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، تورط تاجر، مقيم بمحافظة المنوفية، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالألعاب النارية متخذاً من مخزن كائن بدائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه.

تفاصيل الواقعة

وحسب بيان وزارة الداخلية، عقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافه وضبطه حال تواجده بالمخزن المشار إليه، وبحوزته (40 كرتونة ألعاب نارية بإجمالي 1,120,000 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.