«الإنتاج الحربي» تنظم دوري كرة قدم للعاملين بالشركات

نظمت وزارة الإنتاج الحربي دوري كرة قدم للعاملين بقطاعات الشركات المختلفة بالإنتاج الحربي تحت رعاية اللجنة الرياضية والاجتماعية للشركات.

توجيهات وزير الإنتاج الحربي

يأتي ذلك في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفي وزير الدولة للإنتاج الحربي بالاهتمام بالجانب الرياضي والصحي للعاملين على مستوي الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي ورفع الروح المعنوية وتجديد نشاطهم لتحسين ظروف العمل وتقديراً لما يبذلونه من جهد لرفعة شأن قطاع الإنتاج الحربي.

اللقاء الأول كان بين شركة حلوان للآلات والمعدات وشركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، حيث فاز فريق شركة حلوان للآلات والمعدات على فريق شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، بنتيجة 0:2.

العاملون: الاهتمام بالأنشطة يزيد الإنتاجية

وأعرب لاعبو الفريقين، بحسب بيان صادر عن الوزارة قبل قليل، عن سعادتهم بحرص قادة الشركات على دعمهم والاهتمام بالأنشطة الرياضية المختلفة مما يعمل على تحقيق المزيد من الإنتاجية في العمل والتقدم.