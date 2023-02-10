دار الإفتاء توضح فضل ليلة الإسراء والمعراج: الثواب مضاعف

يشهد المسلمون عددا من الليالي المباركة على مدار العام، ومنها ليلة الإسراء والمعراج، فلها فضل كبير وفيها بركة كثيرة، فكانت هذه الرحلة إحدى المعجزات الإلهية التي ذكرت في كتاب الله الكريم، تحديدا في الآية الأولى من سورة الإسراء، حيث قال الله تعالى: «سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ».

فضل ليلة الإسراء والمعراج

وأوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، عددًا من فضائل ليلة الإسراء والمعراج فهي الرحلة التي جاءت تكريما من الله عز وجل لنبيه الكريم، ويحرص الكثير من المسلمين فيها على زيادة العبادات والطاعة والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، بهدف أن يغتنموا من فضل هذه الليلة.

ليلة الإسراء والمعراج

وجاء في فتوى دار الإفتاء، أن الله جعل الصلاة الواحدة في هذه الليلة المباركة أجرها مضاعف، فالصلاة الواحدة تساوي من 500 إلى 700 والله يضاعف لمن يشاء، فضلا عن أن الاحتفال بهذه الليلة إحدى وسائل اغتنام فضلها، فتعظيم شعائر الله من الأعمال المحببة.

أما عن موعد ليلة الإسرا والمعراج، فقد انتشر بين العوام أنه في الـ27 من شهر رجب، ويأتي العديد من المسلمين من بلاد مختلفة إلى المدينة المنورة في شهر رجب، من أجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.