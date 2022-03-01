شمال سيناء تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج بقصر ثقافة العريش

احتفلت محافظة شمال سيناء، بالأمس، بذكرى الإسراء والمعراج، حيث نظم إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل احتفالا بقصر ثقافة العريش تحت رعاية وبحضور الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وبحضور ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش ، الشيخ مصباح العريف رئيس منطقة وعظ شمال سيناء ، والشيخ الشحات البربرى مدير ادارة المتابعة بمديرية الأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وجموع من المواطنين.

محافظ شمال سيناء يهنئ أطياف الشعب المصرى بذكرى الإسراء والمعراج

وأكد محافظ شمال سيناء على إرسال التهنئة لكل أطياف الشعب المصرى بهذه المناسبة، مشيرا الى أننا نأخذ منها العبرة والعظة لتهنئة كل الشعب المصرى بقياداته بهذه المناسبة .كما قام المحافظ بتكريم حفظة القرآن الكريم من معهد الصفا الأزهرى ومعهد العريش الإعدادى للنبين، كما كرم الفرق الفنية التي قدمت الأغاني الدينية من الفرقة القومية للفنون الشعبية وفرقة ذوي الهمم بإشراف الدكتورة رباب عادل من كلية التربية بجامعة العريش.

وفي إطار المناسبة، افتتح المحافظ معرض الفن التشكيلى لفنانى سيناء، وكذا معرض الفن التشكيلى لذوى الاحتياجات الخاصة.

ومن جانبه، قدم محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى التهنئة للشعب المصرى بقياداته بهذه المناسبة التى تحتفل بها القوى الناعمة.

كما قدم الشيخ مصباح العريف رئيس منطقة وعظ شمال سيناء التهنئة بهذه المناسبة، مشيرا إلى أن من أعظم الدروس للاحتفال بالإسراء والمعراج هو الاحتفال بالمناسبة التى تحتفل بها مصر والعالم الإسلامى بهذه المناسبة العظيمة.

كما تضمنت الاحتفالية عددا من الفقرات الدينية كالتواشيح والأغانى الدينية.