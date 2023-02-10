عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 22 ألفا و300 قتيل

أعلنت قناة «العربية» في نبأ عاجل منذ قليل، عن حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا وصلت إلى أكثر من 22 ألفا و300 قتيل.

وخلّف الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر الاثنين الماضي، أكثر من 22 ألف قتيل في البلدين، في حصيلة مؤقتة مرشحة للارتفاع.

وأوضح التلفزيون السوري أن حصيلة القتلى في سوريا ارتفعت إلى 3377 شخصا على الأقل.

وكان زلزال ضرب تركيا وسوريا يوم الاثنين الماضي بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، وأتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة ما سبب أضرارا بعشر ولايات تركية وبمناطق من الشمال السوري.