الرئيس السوري وقرينته يتفقدان مصابي الزلزال في مستشفى حلب الجامعي

زار الرئيس السوري بشار الأسد وقرينته أسماء الأسد، مستشفى حلب الجامعي اليوم، لتفقد المصابين في الزلزال الذي ضرب سوريا، الإثنين الماضي، بحسب وكالة الأنباء السورية «سانا».

هزة أرضية بقوة 3.9 درجات غرب اللاذقية

ورصد المركز الوطني للزلازل في سوريا هزة أرضية بقوة 3.9 درجات غرب اللاذقية وعلى مسافة 55 كم الساعة 11 و17 دقيقة صباحاً سجلتها محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي.

كما أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أن المناطق المتضررة نتيجة الزلزال في محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب تعتبر مناطق منكوبة وبما يترتب على ذلك من آثار.

عدد المصابين تخطى نحو 80 ألف شخص

وتخطت حصيلة القتلى 22 ألف قتيل، لزلزال تركيا وسوريا فيما تخطى عدد المصابين نحو 80 ألف شخص إجمالا، ومع مرور الساعات ودخول الكارثة يومها الخامس، تتلاشى الآمال في الوصول إلى أحياء تحت الأنقاض، خاصة في سوريا.

وخلّف الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر الاثنين الماضي، أكثر من 22 ألف قتيل في البلدين، في حصيلة مؤقتة مرشحة للارتفاع.