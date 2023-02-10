تحرير 2523 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الداخلية، في بيان رسمي لها، أنّ الإدارة العامة للمرور حررت 2523 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

547 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة

وحسب بيان وزارة الداخلية، فإنه تم ضبط 547 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، بالإضافة إلى رفع 69 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.