رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

تحرير 2523 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
01:19 م | الجمعة 10 فبراير 2023
ملصق إلكتروني - صورة أرشيفية

ملصق إلكتروني - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية، في بيان رسمي لها، أنّ الإدارة العامة للمرور حررت 2523 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

547 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة

وحسب بيان وزارة الداخلية، فإنه تم ضبط 547 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، بالإضافة إلى رفع 69 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

اقرأ المزيد:

«الداخلية»: ضبط 5 قضايا تهريب جمركي خلال 24 ساعة

«الداخلية»: تنفيذ 7462 حكما قضائيا متنوعا في القليوبية

«الداخلية»: ضبط 71826 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

حملات «الداخلية» تنفذ 7 آلاف حكم قضائي في القليوبية
بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع