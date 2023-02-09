«الداخلية»: تنفيذ 7462 حكما قضائيا متنوعا في القليوبية

وجه قطاع الأمن العام، بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق المديرية، وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتي:

تنفيذ 7462 حكمًا قضائيًا متنوعًا

ضبط 21 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 24 متهمًا، يمتلك 13 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 7462 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 11 قطعة سلاح ناري وأبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات.