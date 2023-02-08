حملات «الداخلية» تنفذ 7 آلاف حكم قضائي في القليوبية

تمكنت حملات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية من ضبط 23 قضية إتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 23 متهما لـ10 منهم معلومات جنائية.

تنفيذ 7532 حكما قضائيا

كما تم تنفيذ 7532 حكما قضائيا، وضبط 14 قطعة سلاح ناري وأبيض، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات، وذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.