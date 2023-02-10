ضبط 70106 مخالفات مرورية متنوعة في 24 ساعة

تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .. فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (70106) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:

(11669) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(168) مخالفة السير بدون تراخيص.

(9) مخالفات دراجات نارية.

(16) مخالفة لشروط التراخيص.

(33) مخالفة موقف عشوائى.

§ تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

تحرير (346) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (346) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.