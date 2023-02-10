ضبط مخدرات بمليون و160 ألف جنيه قبل ترويجها في الشرقية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام) وبمشاركة قطاع الأمن المركزي ومديرية أمن الشرقية نشاط أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية، تخصص في تصنيع العقاقير المخدرة الترويج لنشاطه الإجرامي على عملائه متخذاً من دائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

ضبط عنصر إجرامي

وحسب بيان الداخلية، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه الكائن بدائرة مركز شرطة أبو كبير، وبحوزته (عدد 15000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون وكمية لمخدر الأيس الشابو وزنت 1.250 كيلوجراما وكمية من مادة زيت الميثامفيتامين المخدر وزنت 15 جراما وكمية من المواد الخام الخاصة بالتصنيع وزنت 28 كيلوجراما، عدد 5 زجاجات لمادة الإيثانول الكحول الإيثيلي).

ضبط مخدرات بمليون و160 ألف جنيه

وأوضح بيان الداخلية أنه تم ضبط كمية من الأدوات والمعدات الخاصة بالتصنيع وكمية من العبوات الفارغة الخاصة بمستحضرات التجميل وسيارة وهاتف محمول ومبلغ مالي) وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات وقيامه بتصنيع العقاقير المخدرة بقصد الاتجار فيها واستخدامه لعبوات خاصة بمستحضرات التجميل للتمويه.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو مليون و160 ألف جنيه.