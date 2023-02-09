الداخلية تنظم دورة تدريبية للكوادر الشرطية العربية بمعهد بحوث الإعلام الأمني

نظمت وزارة الداخلية المصرية دورة تدريبية للكوادر الشرطية العربية حول الاتجاهات الحديثة فى تطبيقات الإعلام الأمني، وذلك بمعهد تدريب وبحوث الإعلام الأمني بقطاع الإعلام والعلاقات خلال الفترة من 5 – 9 فبراير 2023 بمشاركة عدد من الكوادر الشرطية بعدد 11 دولة عربية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، والمكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام.

يأتي ذلك في إطار الدور الذي يضطلع به المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام بمجال المساهمة في تنمية قدرات الكوادر الأمنية العربية، بما يعزز أطُر التعاون بين وزارات الداخلية العربية، وفي إطار حرص وزارة الداخلية على دعم وتعزيز سُبل التنسيق والتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ممثلة فى المكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام.

تنمية مهارات المشاركين

واستهدفت تلك الدورة تنمية مهارات المشاركين فى مجال الإعلام والعلاقات وإلقاء الضوء على الإتجاهات الحديثة فى تطبيقات الإعلام الأمنى وأثره فى تنمية مهارات التواصل مع المواطنين بالإضافة إلى صقل الخبرات المتعلقة بالتعامل مع الأزمات الأمنية المختلفة ومهارات رصد وتحليل الأخبار المتداولة فى وسائل الإعلام عن الأوضاع الأمنية وكيفية التعامل معها.

فعاليات الدورة التدريبية

كما شهدت فعاليات الدورة التدريبية انعقاد عدة محاضرات وحلقات نقاشية بحضور عدد من قيادات الوزارة وأساتذة الجامعات من المتخصصين في مجال الإعلام الأمني، جرى خلالها إلقاء الضوء على دور الإعلام الأمنى فى تحسين وتعزيز الصورة الذهنية للشرطة وكيفية مواجهة الشائعات مع التركيز على عوامل التأثير فى الرأى العام وأساليب الإعلام الموجة ودوره فى إسقاط الدول من الداخل.

واتسمت بتبادل الخبرات حول كيفية مواجهة الإدعاءات المثارة فى مجالات حقوق الإنسان تجاه أجهزة الشرطة وتفنيدها.

وتضمنت فعاليات الدورة زيارة ميدانية للمركز الإعلامى الأمنى بقطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة، إذ استمع المشاركين إلى شرح مفصل حول المهام التى يضطلع بها المركز الإعلامى والتى تهدف إلى تزويد كل وسائل الإعلام المحلية والأجنبية بكل ما تحتاجه من أخبار أو معلومات عن الوضع الأمنى بالبلاد، وذلك فى إطار سياسة الوزارة بالتعامل مع وسائل الإعلام بشفافية كاملة ، وحرصها على نقل صورة صحيحة وموثقة عن الأحداث الأمنية المهمة، بالإضافة إلى إحاطة الرأى العام علما بجهود كل قطاعات الوزارة فى مكافحة مختلف الجرائم والخدمات الجماهيرية التى تقدم للمواطنين.

بالإضافة إلى زيارة ميدانية لإدارة الإنتاج الإعلامى بقطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة تفقدوا خلالها التقنيات المستحدثة فى مجالات التصوير والمونتاج وإنتاج البرامج الإعلامية والنشرات الأمنية ، فضلاً عن تفقد إستديوهات التصوير والتسجيل الصوتل المتطورة.

كما جرى تفقد القسم المختص بمتابعة المحتوى المرئى على مدار 24 ساعة ورصد كل ما يتعلق بالأمن وشكاوى المواطنين، وقد لاقت الدورة التدريبية إستحسان المشاركين والذين أعربوا عن تقديرهم للمحتوى العلمي والعملي لفعاليات الدورة، كما توجهوا بالشكر للقائمين على إدارة فعاليات الدورة على حسن التنظيم وحفاوة الاستقبال.