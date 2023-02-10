كيف تشاهد مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي؟.. اضبط البث الآن

يبحث عشاق ومتابعو كرة القدم والنادي الأهلي، عن كيف تشاهد مباراة الأهلي وفلامنجو؟، في بطولة كأس العالم للأندية للمنافسة على برونزية مونديال الأندية، وذلك بعدما تعرض المارد الأحمر للهزيمة أمام بطل أوروبا ريال مدريد، بالدور نصف النهائي من البطولة.

ويتساءل العديد من متابعي كرة القدم، عن كيف تشاهد مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي؟، الذي تجيب عنه «الوطن»، استمرارًا للخدمات الإخبارية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

كيف تشاهد مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي؟

وفي إطار الإجابة عن تساؤل، كيف تشاهد مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي، بمونديال الأندية في إطار المنافسة على برونزية كأس العالم، عبر قناة أون تايم سبورتس الأرضية، ويمكن ضبط البث بها عن طريق الآتي:

- تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية - على تردد UHF 32.

- حال المشاهدة عبر شاشة LCD أو LED يتم تهيئة البث من خلال تحويل الشاشة للعمل على نظام ATV وDTV، لإتمام البحث.

وتُنقل مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي فضائيًا، بكأس العالم للأندية عبر «القناة الرياضية المغربية - وقناة SSC السعودية»، بعدما حصلت كلا القناتين على حقوق البث للبطولة.

حكم مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن، حكم مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي، إذ وقع الاختيار على الجزائري «مصطفي غربال»، ويعاونه «الجزائري جوراري، والتونسي خليل حساني، والأوروجوياني أندريس ماتياس ماونتي حكمًا رابعًا».

موعد مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي

ويأتي موعد مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي، بكأس العالم للأندية، غدًا السبت الموافق 11 من شهر فبراير 2023، خلال الساعة الخامسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة ونصف مساءً بتوقيت مدينة مكة المكرمة، على ستاد نادي طنجة.

ويسعي النادي الأهلي خلال اللقاء، إلى تحقيق الفوز على نادي فلامنجو، وتحقيق برونزية كأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي، خاصة وأن الفريق كان يحلم بالفوز على ريال مدريد والصعود إلى الدور النهائي بالبطولة.