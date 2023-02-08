موعد مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي.. الأحمر يسعى إلى تحقيق البرونزية

ينتظر ويترقب عشاق كرة القدم والنادي الأهلي، موعد مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي، بعد تلقي المارد الأحمر هزيمة أمام ريال مدريد برباعية مقابل هدف خلال الدور نصف النهائي من مونديال الأندية، ولم تعبر النتيجة عن سير أحداث اللقاء الذي قدم فيها الأهلي أداءً مميزا.

موعد مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي

ويأتي موعد مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي، للمنافسة على برونزية كأس العالم للأندية وتحديد المركز الثالث، خلال السبت القادم الموافق 11 من شهر نوفمبر لعام 2022، خلال الساعة الخامسة ونصف مساءً بتوقيت مدينة القاهرة، وفي تمام السادسة ونصف بتوقيت مدينة مكة المكرمة.

الأهلي يقدم مباراة ملحمية أمام ريال مدريد

وقدم الأهلي مباراة ملحمية أمام بطل أوروبا في مباراة استمرت حتي الدقائق الأخيرة بتأخر الأهلي بهدف وحيد قبل استقباله هدفين قبل نهاية المباراة، وكان يطمح لاعبي ومدرب الأهلي السويسري مارسيل كولر إلى تحقيق الحلم والصعود إلى نهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولي في تاريخ، خاصة وأن الفريق استطاع مجاراة ريال مدريد خلال كافة أحداث اللقاء، وأضاع العديد من الفرص لتنتهي المباراة بهزيمة النادي الأهلي وضياع حلم التأهل إلى نهائي مونديال الأندية.

موعد مباراة ريال مدريد والهلال السعودي بنهائي كأس العالم للأندية

وبتحقيق ريال مدريد الفوز على النادي الأهلي، فإنه يضرب موعدا أمام نادي الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية، خلال السبت المقبل أيضا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وخلال الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الأهلي يسعي إلى تحقيق البرونزية والفوز على فلامنجو البرازيلي

ويسعي النادي الأهلي بعد تلقي الهزيمة أمام ريال مدريد وضياع حلم مونديال الأندية إلى تحقيق الفوز على نادي فلامنجو البرازيلي خلال المباراة المرتقبة السبت المقبل، وتُعد هذه هي المشاركة الثامنة للفريق خلال كأس العالم للأندية، والمرة الثالثة على التوالي الذي يتأهل فيها النادي الأهلي إلى نصف نهائي المونديال.