تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي

بعد الهزيمة على يد ريال مدريد الإسباني، ينتظر جمهور المارد الأحمر، الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي، لتعويض الخسارة الماضية والفوز بالميدالية البرونزية والحصول على المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن»، الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي، في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء بشكل لحظي.

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي

ويكون الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي، في كأس العالم للأندية 2023 لتحديد المركزين والرابع يوم السبت المقبل الموافق 11 فبراير بملعب طنجة الكبير ابن بطوطة، وتبدأ المباراة يوم السبت في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي

يمكنك متابعة مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي من خلال قناة SSC الرياضية، كما يمكن متابعة المباراة عبر البث الأرضي على قناة الرياضية المغربية TNT.

تردد قناة ssc الرياضية

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات ssc على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

ويسعى الأهلي لتعويض الخسارة أمام ريال مدريد بعد الأداء المشرف أمس ولكن لم يحالفه الحظ للفوز، وتحقيق مركز اعتاد على الحصول عليه في كأس العالم للأندية.