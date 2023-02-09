موعد نهائي كأس العالم للأندية 2023 بين ريال مدريد والهلال السعودي

يترقب عشاق الساحرة المستديرة موعد نهائي كأس العالم للأندية 2023 في المباراة القوية التي تجمع بين ناديي ريال مدريد الإسباني والهلال السعودي يوم السبت المقبل في دولة المغرب، بعد تأهل الفريقين من بوابة الفوز على الأهلي المصري وفلامنجو البرازيلي في نصف النهائي.

موعد نهائي كأس العالم للأندية 2023

ويقام موعد نهائي كأس العالم للأندية 2023 مع دقات الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة مساء يوم السبت المقبل الموافق 11 فبراير، والساعة العاشرة بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والحادية عشرة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة على على ستاد مولاي عبد الله بدولة المغرب.

موعد نهائي كأس العالم للأندية 2023 جاء بعد تأهل نادي الهلال السعودي من بوابة الفوز على فلامنجو البرازيلي في نصف النهائي بنتيجة 3-2، وفوز الريال على الأهلي بأربعة مقابل هدف، ليضرب الفريقان موعدا ناريًا يوم السبت المقبل.

ويعد تأهل الهلال هو الأول للأندية السعودية لمونديال الأندية، والثالث عربياً بعد الرجاء المغربي والعين الإماراتي، إذا يطمح الفريق إلى محاولة تحقيق المفاجأة والانتصار على بطل أوروبا خلال المباراة المرتقبة، خاصة أن النادي الأهلي المصري كان قريباً من تحقيق التعادل أمام بطل أوروبا في مباراة نصف النهائي لولا استقبال هدفين في الدقائق الأخيرة بعدما كانت النتيجة 2-1 لصالح الملكي.

ريال مدريد يسعي للفوز بكأس العالم للأندية للمرة الخامسة بتاريخه

ويطمح نادي ريال مدريد إلى الفوز بكأس العالم للأندية للمرة الخامسة في تاريخه، بعدما فاز بها أربع مرات سابقة بالأعوام الآتية «2014 - 2016 - 2017 - 2018»، لا سيما أن الفريق يقدم أداء متذبذباً خلال الفترة السابقة وابتعد عن صدارة الدوري الإسباني بفارق 8 نقاط عن نادي برشلونة صاحب المركز الأول، ويسعى بطل أوروبا لمصالحة جماهيره بالفوز بكأس العالم للأندية.