ضبط 154 قطعة سلاح ناري و402 قضية مخدرات في 24 ساعة

­­­­­­ واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط 154 قطعة سلاح ناري، 402 قضية مخدرات، وتنفيذ 80392 حكمًا قضائيًا متنوعًا، في إطار مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وحسب بيان الداخلية، في مجال ضبط قضايا المخدرات، جرى ضبط 402 قضية مواد مخدرة، بإجمالي 441 متهمًا، ضُبط خلالها الآتي:

- كمية من مخدر الحشيش وزنت (118,130 كيلو جرامًا).

- كمية من مخدر البانجو وزنت (57,050 كيلو جرامًا).

- كمية من مخدر الهيروين وزنت (21.922 كيلو جرامًا).

- كمية من مخدر الإستروكس وزنت (9,505 كيلو جرامات).

- كمية من مخدر الهيدرو وزنت (3,250 كيلو جرامًا) .

- كمية من مخدر الشابو وزنت (3,170 كيلو جرامًا).

- كمية من مخدر الآيس وزنت (2,412 كيلو جرامًا).

- كمية من مخدر الأفيون وزنت (710 جرامات).

- كمية من مخدر بودر وزنت (395 جرامًا).

- كمية من مخدر الكوكايين وزنت (50 جرامًا).

- عدد (3682) قرصًا مخدرًا.

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، جرى ضبط 154 قطعة سلاح ناري بحوزة 126 متهمًا، وذلك على النحو التالي:

- 9 بنادق آلية.

- 13 بندقية خرطوش.

- 8 طبنجات.

- 124 فردًا محليًا.

- 133 طلقة مختلفة الأعيرة.

- 10 خزائن متنوعة .

- ضبط 214 قطعة سلاح أبيض .

مجال تنفيذ الأحكام

تنفيذ 80392 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وذلك على النحو التالي:

- 331 حكم جناية.

- 24498 حكم حبس جزئي.

- 4033 حكم حبس مستأنف.

- 41051 حكم غرامة.

- 10479 مخالفة.

ي مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابي ضم 4 متهمين، ارتكبوا حادث سرقة بالإكراه .

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 31 متهمًا.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 17 متهمًا.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 282 دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 19415 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص 53 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.