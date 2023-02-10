«الداخلية» تبرز جهود قطاع أمن المنافذ في مواجهة جرائم التهريب

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ضبط 4 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية

وحسب بيان وزارة الداخلية، تم ضبط 4 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم تحرير 2238 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة، تم ضبط قضية واحدة، وفي مجال الأمن العام، تم ضبط عدد 30 قضية، وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ عدد 234 حكما قضائيا متنوعا.

وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، وضبط عدد 2 قضية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.