ضبط 7 أشخاص بتهمة سرقة محل مصوغات في المنيا

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سمالوط شرق بمديرية أمن المنيا، من تاجر مصوغات ذهبية باكتشافه سرقه كمية من المشغولات الذهبية تزن 20 كيلوجرامًا، من المحل الخاص بوالده الكائن بدائرة القسم.

ضبط 9 أشخاص سرقوا محل ذهب

وحسب بيان الداخلية، أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، عن أن وراء ارتكاب الواقعة 9 أشخاص، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط عدد 7 من المتهمين، وبحوزتهم كمية من المسروقات تزن 7,5 كيلو جرام ومبلغ مالي من متحصلات البيع والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة بحوزته أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية

من جهة أخرى، أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر، بمزاولة نشاطاً غير مشروع تخصص في الإتجار بالألعاب النارية ويتخذ من مخزنه الكائن بدائرة القسم، مكاناً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وحسب بيان الداخلية، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المُشار إليه، وعُثر بداخله على 31 كرتونة ألعاب نارية بإجمالي مليون و50 ألف صاروخ وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.