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ضبط 21 قضية اتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
01:45 م | الجمعة 10 فبراير 2023
أجهزة أمن وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

أجهزة أمن وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

 وحسب  بيان الداخلية، ضبط (21) قضية إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة) .. بحوزة 23 متهم لعدد 7 منهم معلومات جنائية .

      تنفيذ (7523) حكم قضائى متنوع.

        ضبط (11) قطعة سلاح نارى وأبيض.

§  تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وجارى إستمرار الحملات.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع