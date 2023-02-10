«الداخلية»: ضبط شخصين بحوزتهما 164 طربة لمخدر الحشيش في مطروح

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .. فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية - مقيمان بدائرة قسم شرطة النجيلة بمحافظة مطروح) تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة النجيلة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

وحسب بيان وزارة الداخلية، عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمشاركة قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن مطروح من إستهدافهما وضبطهما حال إستقلالهما سيارة "بدون لوحات معدنية " بدائرة القسم ، وبحوزتهما (164 طربة لمخدر الحشيش وزنت 16,400 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) .. وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات .

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,150,000) مليون ومائة وخمسون ألف جنيه تقريباً .

§ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.