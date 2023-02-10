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«الداخلية» تكشف تفاصيل مقتل الطفلة «سجدة» في الشرقية

كتب:

محمد بركات
01:39 م | الجمعة 10 فبراير 2023
سيارة شرطة

سيارة شرطة

كشفت أجهزة الأمن  ملابسات العثور على جثة طفلة بالشرقية وضبط مرتكبة الواقعة،  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة مشتول السوق بمديرية أمن الشرقية بالعثور على جثة ( طفلة – 4 سنوات ) بجوار منزلها الكائن بإحدى القرى بدائرة المركز .

القبض على المتهمة

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام  بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالشرقية عن أن وراء إرتكاب الواقعة ( ربة منزل - مقيمة بذات القرية  محل البلاغ ) .

اعتراف المتهمة بالواقعة 

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وأمكن ضبطها بمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة وقررت  قيامها بإستدراج طفلة الشرقية لداخل شقتها وإغراقها داخل وعاء بلاستيكى لوجود خلافات عائلية بينها وشقيقة الطفلة المتوفاة وتخلصت من جثتها بإلقائها بمكان العثور.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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