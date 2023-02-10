عاجل.. ارتفاع عدد ضحايا زلزال سوريا وتركيا لنحو 23000 قتيل 

أعلنت قناة «العربية» في نبأ عاجل منذ قليل، حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا التي وصلت لنحو 23000 قتيل.

ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال

وخلّف الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر الاثنين الماضي، أكثر من 23 ألف قتيل في البلدين، في حصيلة مؤقتة مرشحة للارتفاع.

وأوضح التلفزيون السوري، أنّ حصيلة القتلى في سوريا ارتفعت إلى 3377 شخصًا على الأقل.

زلزال تركيا وسوريا

وكان زلزال ضرب تركيا وسوريا يوم الاثنين الماضي، بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، وأتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة ما سبب أضرارا بعشر ولايات تركية وبمناطق من الشمال السوري.