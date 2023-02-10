صندوق الإدمان يطلق دوري رياضي للتوعية بأضرار المخدرات بالمناطق المطورة

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، دوري رياضي «أنت أقوى من المخدرات»، بمشاركة أبناء المناطق المطورة «بديلة العشوائيات»، ضمن البرامج التوعوية التي ينفذها الصندوق حيث تم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية المتكاملة للوقاية الإدمان، وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة.

مشاركة 12 فريق كرة قدم

شارك في الدوري الرياضي 12 فريقا لكرة القدم من أبناء المناطق المطورة بأعمار تتراوح بين 14 و20 عاما بمناطق «حي الأسمرات وحدائق أكتوبر، والمحروسة وأهالينا واسطبل عنتر وبشاير الخير والخيالة»، وتم تكريم الفريق الفائز وتسليمه كأس البطولة والميداليات.

الأنشطة التوعوية

وأكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في بيان له استمرار تنفيذ البرامج والأنشطة التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني المناطق المطورة وخاصة الشباب والمراهقين، كذلك تدريب الشباب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وتعتمد هذه التدخلات على التواصل المباشر مع الأسر، حيث تم تنفيذ ما يقرب من 170 ألف زيارة منزلية خلال العام الماضي استهدفت الأسر المقيمة في المناطق المطورة وأيضا المناطق المجاورة، بمتوسط من زيارتين إلى ثلاث زيارات لكل أسرة على مدار العام وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات الخط الساخن 16023 على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل،

وأشار الصندوق إلى حث مرضى الإدمان على التقدم للعلاج المجاني الذي يقدمه الصندوق من خلال العيادات التابعة له في هذه المناطق أو بمراكزه العلاجية، كما تم اختيار 222 كادرا من أبناء المناطق المطورة وبناء قدراتهم كمتطوعين وقيادات طبيعية تقوم بتنفيذ أنشطة الوقاية ونشر رسائل التوعية داخل تلك المناطق.

مساعد وزير التضامن الاجتماعي

وأوضح الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه جارى التوسع في تنفيذ البرامج التوعوية في المناطق المطورة بديلة العشوائيات، وأن الهدف من إطلاق الدوري الرياضي هو تعظيم دور الرياضة في مواجهة المشكلات لاسيما مشكلة تعاطى المخدرات، ويتم تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية تتضمن أيضا اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات، وتنفيذ حملات مستدامة نحو مناطق خالية من الإدمان ومؤسسات خالية من تعاطى المخدرات سواء أكانت مؤسسات تعليمية أو شبابية رياضية أو إدارية بالمناطق المطورة بجانب توفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادي لمرضى الإدمان والمتعافين لضمان استمرار تعافيهم وتيسير إعادة دمجهم الاجتماعي وعلى مدار عام 2022 تم تقديم الخدمات العلاجية لـ 18 ألف و761 مريض إدمان جدد ومتابعة بهده المناطق وتمثلت هذه الخدمات في المشورة، والدعم النفسي والعلاج والتأهيل للمتعافين لمنع الانتكاسة، بجانب تنفيذ زيارات منزلية تستهدف توعية الأسر بخطورة مشكلة المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية كذلك تنفيذ ورش حكى للأطفال و تدريبهم على كيفية مواجهة المشكلات وطريقة اتخاذ القرارات الصحيحة كذلك اكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال واستثمارها في البعد عن التدخين وإبراز أضرار الإدمان وتنفيذ أنشطة رياضية وألعاب تفكير مختلفة تتناسب مع كل مرحلة عمرية .

أنشطة توعوية لطلاب المدارس

كما تم تنفيذ أنشطة توعوية مخصصة لطلاب المدارس ومرتادي مراكز الشباب بالمناطق المطورة ،حيث تم تنفيذ برنامج المهارات الحياتية الإيجابية وتعديل السلوك اختر حياتك على مدار العام الماضي بمشاركة ما يقرب من 20 ألف طفل، كذلك تنفيذ فعاليات جماهيرية ترفيهية ورياضية عن أضرار المخدرات استفاد منها ما يقرب من 30 ألف مستفيد، حيث تضمنت ماراثونات للجري والدراجات ومباريات كرة القدم بالإضافة الى تنفيذ برنامج "الحركة بركة" بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ويهدف الى تفعيل دور الرياضة في نشر الوعي بمشكلة المخدرات أيضا تنفيذ سلسلة من ورش الحكي والأنشطة الفنية التي يتم من خلالها نشر رسائل التوعية عن أضرار التدخين والإدمان بشكل جذاب ،إضافة إلى تنفيذ سلسلة من الأنشطة الفنية والرياضية والاجتماعية بهدف تعزيز القيم الثقافية الإيجابية والرد على المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالمخدرات.