«قاتل متخفي»، ينهي حياة 6 ملايين شخص كل عام بينهم 600 ألف من الأطفال والنساء وكبار السن، ويكتب شهادة وفاة 1 من بين 10 بالغين في شتى أنحاء العالم، هو القاتل الصامت: «التدخين».

وعرض برنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين الإعلامي محمد الشاذلي، وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «في اليوم العالمي لمكافحة التدخين.. أضرار صحية خطيرة كيف نتجنبها؟»، حيث اختارت منظمة الصحة العالمية يوم الحادي والثلاثين من مايو، كل عام، ليكون يوما عالميا للامتناع عن التدخين، مع إبراز المخاطر الصحية المرتبطة بالتبغ والدعوة إلى سياسات فاعلة للحد من استهلاكه.

ويكمن هدف اليوم العالمي للامتناع عن التدخين في حماية الأجيال الحالية والمقبلة من هذه العواقب الصحية المدمرة، والمصائب الاجتماعية والبيئية والاقتصادية للتبغ والتعرض لدخانه.

زيادة كبيرة متوقعة في عدد الوفيات

وطبقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، فمن المتوقع أن يزيد عدد وفيات ضحايا التبغ والنيكوتين إلى أكثر من 8 ملايين شخص سنويا حتى عام 2030، وستسجل نسبة 80% من هذه الوفيات التي يمكن الوقاية منها في صفوف الأشخاص الذين يعيشون في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

تقرير للمدخنين

وكانت وزارة الصحة والسكان، أصدرت تقريرا للمدخنين، حتى تشجعهم على الإقلاع عن التدخين، بسبب أثاره المدمرة على الجسم، وأعلنت تدشين خط ساخن لها للمساعدة في الإقلاع عن التدخين، وهو 16805 تحت شعار «من غيرها أحسن».