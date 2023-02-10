حملات نظافة مكبرة حول مدارس كفر الشيخ استعدادا للفصل الدراسي الثاني

شهدت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، أعمال نظافة ورفع كفاءة الإنارة ومسح الطرق، إضافة لرفع مياه الأمطار في «بيلا، والحامول، وبلطيم، ودسوق، وقلين»، استعداداً لانتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 - 2023، لاستقبال الطلاب في 256 مدرسة غدا السبت، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة نظيفة لهم.

رئيس مركز ومدينة بيلا يتابع أعمال النظافة

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، حملة نظافة مكبرة بنطاق الوحدات القروية، ورفع القمامة، والمخلفات الصلبة من مناطق التجمع أولاً بأول، فضلاً عن أعمال تسوية وتمهيد الطرق، مشدداً على ضرورة التأكد من إزالة الطبقات الطينية الموجودة بالشوارع، ورفع مياه الأمطار في محيط المدارس وأفنيتها، واستمرار حملات النظافة حول محيط المدارس، ورفع القمامة، وإزالة كافة الإشغالات والباعة الجائلين.

كما تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال النظافة اليومية، وكنس الشوارع بعد الانتهاء من سوق الجمعة، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها، ورفع المتولد اليومي وتراكمات القمامة بأماكن تجميعها، وتحميلها إلى المقالب العمومية.

وتابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، إنهاء رفع مياه الأمطار بالقرى، استعداداً لبدء الفصل الدراسي الثاني، بتسوية الطرق وتمهيدها والشوارع والميادين ومحيط المدارس، وذلك تحت إشراف نائب رئيس المركز والمدينة للنظافة والتجميل، ورؤساء قرى «الشيخ مبارك، والربع، والزهراء، وبر بحري، والشهابية، والساحل القبلي»، مع الأطقم المعاونة لهم.

رفع جميع المخلفات والقمامة بجميع شوارع دسوق

وتابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال ورفع جميع المخلفات والقمامة بجميع شوارع المدينة الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى رفع مخلفات الأمطار بشارع سعد زغلول على مدار اليوم، وذلك فى إطار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف الحملات على المرافق، وتحسين الخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانياً.

كما تابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، الأعمال التمهيدية لأعمال الرصف بالمركز، وبقرية قونة، ورفع الطبقة الأسفلتية بطريق قرية القلينى، استعداداً لعملية الرصف حسب الخطة الاستثمارية، إضافة لرفع مخلفات التجريف، ومراجعة البنية التحية، والتأكد من صلاحيتها من «مياه، وصرف، وغاز»، ورفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها، لتسهيل الحركة المرورية، والتمهيد لأعمال الرصف.