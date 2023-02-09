رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد أعمال تجهيز مستشفى الأورام: تكلفتها 200 مليون جنيه

تفقد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الخميس، أعمال إنشاء مستشفى الطوارئ، والعيادات الخارجية، والتعليم الطبي، وأعمال التجهيزات في مستشفى الأورام الجامعي، للوقوف على الحالة الإنشائية، ومتابعة مراحل تنفيذ المشروع في إطار المرحلة الثانية لإنشاء المدينة الطبية في الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وومسؤولي الشركة الوطنية للمقاولات «جهاز مشروعات الخدمة الوطنية»، والدكتور حاتم الجوهري، مدير المستشفى الجامعي، والدكتور على صبري، أمين عام الجامعة.

توفير التمويل اللازم للانتهاء من إنشاء مستشفى الطوارئ

وأكد «دسوقي» أنه تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي أولى منذ توليه المسؤولية القطاع الصحي أهمية كبيرة باعتباره أحد أهم الملفات التي تخدم المواطن، وتحققت في هذا الملف العديد من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع، مشيراً إلى توجيه الرئيس السيسي، بسرعة توفير التمويل اللازم للانتهاء من إنشاء مستشفى الطوارئ، وصولًا لدخولها الخدمة في أقرب وقت لإنجاز هذا المشروع.

وأوضح «دسوقي»، إن المستشفى يُعد إنجازًا كبيرًا للقطاع الطبي بمحافظة كفر الشيخ، وهو حلم أبناء المحافظة، بدلًا من الانتقال لمستشفيات الطوارئ بالمحافظات المجاورة، منوهاً بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سبق وأن تفقد مشروع إنشاء مستشفى الطوارئ، في شهر سبتمبر، والذي يأتي في إطار استكمال تنفيذ المنظومة الطبية المتكاملة بالجامعة.

1.6 مليار جنيه التكلفة الإجمالية لمستشفى الطوارئ

وذكر «دسوقي»، إن التكلفة الإجمالية لمستشفى الطوارئ تبلغ مليار وستمائة مليون جنيه شاملة التجهيزات، لافتاً إلى أن المشروع سيُقدم خدمة طبية متميزة لمحافظات الدلتا، كما يُعد مشروعاً قومياً لمحافظة كفر الشيخ.

وأفاد «دسوقي»، أن المبنى يتكون من دور أرضي، وثمان أدوار علوية متكررة بمسطح إجمالي يصل إلى 45 ألف متر مسطح، ويحتوى المبنى على دور كامل لاستقبال الطوارئ مجهز بغرفة عمليات، وعنابر، وقسم عناية مركزة داخلية، كما يحتوى المبنى على 690 سرير إقامة، و87 أسرة عناية مركزة، إلى جانب 30 حضّانة أطفال، و10 أسّرة من العناية المركزة للأطفال.

كما يشتمل المبنى على 16 غرفة عمليات كبرى، وثمان غرف عمليات أخرى صغرى، وكذا قسم الغسيل الكلوي الذي يضم 4 صالات يوجد بها 53 سريرًا للغسيل الكلوي وبه غرفة للعزل، ووحدة لمعالجة المياه، ويضم المبنى أيضاً قسم لتفتيت الحصوات، والمعامل، وقسم للأشعة بمختلف أنواعها، وقسم لمعالجة الحروق، وقاعتين للمحاضرات تتسع الواحدة إلى 110 مقعد، ومحطة للغازات الطبية.

الانتهاء من جميع أعمال الهيكل الخرساني

وصرح «دسوقي»، أنه تم الانتهاء من جميع أعمال الهيكل الخرساني، وأعمال المباني بالكامل، وجاري أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، والأعمال الكهروميكانيكية، وأعمال الغازات للمبني، كما تم الانتهاء من أعمال الخرسانات للخزان الأرضي، وجاري أعمال التشطيب للخزان، والذي يخدم القطاع الطبي بالكامل.

وفي سياق متصل، تفقد الدكتور عبد الرازق دسوقي، أعمال إنشاء مبنى العيادات الخارجية والذي يتكون من أرضى، و8 أدوار متكررة مساحة الدور الأرضى 2200م2، ومساحة الدور المتكرر 2200م2، وإجمالي مساحة المشروع 20000م2 ويضم عدد 48 عيادة، وعدد 2 غرفة للأشعة «أشعة فوق صوتية - أشعة سينية»، وعدد 12 مدرج بسعة 100 فرد بإجمالي 1200 فرد، وعدد 4 غرفة استراحة أطباء، وعدد 12 صالة تشريح تعليمي، والمحولات، والمولدات المركزية للمستشفيات الجامعية، وخدمات عامة «صيدلية مركزية - معامل - غرف إدارية».

رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد سير العمل في مستشفى الأورام

كما تفقد «دسوقي»، سير العمل في مستشفى الأورام، موضحاً أن إجمالي مساحة المبنى 8000م2، ويتكون المبنى من دور أرضي بمسطح 2200م2، وثلاث أدوار متكررة مساحة الدور 1700م2، بالإضافة إلى كافتيريا بسطح المبني بمساحه 700م2.

وذكر «دسوقي»، أن المشروع يتكون من عدد 2 غرفة للإشعاع الخطي، وعدد 1 غرفة محاكاة لتحديد مركز الأورام بالجسم، وعدد 3 غرفة للأشعة «أشعة مقطعية - أشعة رنين - أشعة سينية»، وعدد 38 سرير للعلاج الكيماوي، وإجمالي عدد الأسّرة 76 سرير، وعدد 3 عيادة، وعدد 1 قاعة سيمينار سعة 135 فرد، وخدمات عامة «غرف غازات - غرف مولدات كهربائية - صيدلية - دورات مياه - صالة تذاكر».

250 مليون جنيه التكلفة الإجمالية لمركز الأورام

وأشار «دسوقي»، إلى إن التكلفة الإجمالية لمركز الأورام تبلغ 200 مليون جنيه و50 مليوناً من الموارد الذاتية، ويتم تنفيذ الأعمال على 3 مراحل، وتم التعاقد على الأجهزة الخاصة بالمركز لافتاً إلى أن المشروع سيُقدم خدمة طبية متميزة لمحافظات الدلتا، كما يُعد مشروعاً قومياً لمحافظة كفر الشيخ.