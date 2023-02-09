كفر الشيخ الأزهرية تُنظم حفل تكريم للمتفوقين بمبادرة «أنا الراقي بأخلاقي»

نظمت منطقة كفر الشيخ الأزهرية بقيادة وحضور الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، حفل تكريم للمتميزين بمجالي جودة التعليم ومشروع «أنا الراقي بأخلاقي»، اليوم الخميس، بمدرج ديوان المنطقة، بحضور حسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، والدكتور السيد الباتع، مدير إدارة الخطة والمنهج بالمنطقة.

إدارة قلين التعليمية الأزهرية تتصدر جوائز التكريم

وتصدرت إدارة قلين التعليمية الأزهرية جوائز التكريم في الحفل بحصولها على أفضل فريق جودة متميز، وأكبر عدد معتمد من المعاهد الحاصلة على اعتماد الجودة على مستوى المنطقة، كما حصدت ذات الإدارة المركز المتميز في تنفيذ فعاليات وأنشطة مشروع «أنا الراقي بأخلاقي»، بتقديم الدروع والجوائز التقديرية لمدير إداراتها ومنسقي الجودة والمشروع بها.

وجاءت إدارة كفر الشيخ التعليمية الأزهرية بالمركز الوصيف بمراكز التتويج بينما حصلت إدارة دسوق التعليمية الأزهرية على المركز الثالث على مستوى المنطقة في أكثر المعاهد تميزاً وحصولاً على أكبر عدد من المعاهد المعتمدة بالجودة، وتلتها باقي إدارات المنطقة في الترتيب تباعاً.

وشهد فعاليات التكريم وشارك في تقديم الجوائز الدكتور سمير الطحان، مدير إدارة الجودة بالمنطقة، والدكتور أبو السعود الزفتاوي، منسق مشروع «أنا الراقي بأخلاقي» بالمنطقة.

رئيس أزهرية كفر الشيخ يُشيد بالنجاح والتميز الذي تشهده المنطقة

ومن جانبه، أشاد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، بهذا النجاح والتميز الذي تشهده المنطقة، مشيراً إلى أنه ما كان أن يحدث هذا الإنجاز إلا بجهود جميع القائمين علي العملية التعليمية من مديري الإدارات والموجهين وشيوخ المعاهد ومُعلميها وإداريُها وعُمالها، لافتاً أن المنطقة بكافة قيادتها لم تدخر جُهداً في دعم هذه المعاهد لتقديم كل يد العون لهم وتذليل أي عقبات قد تواجهم يوماً ما.