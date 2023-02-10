«الأرصاد»: شبورة مائية وأمطار خفيفة في طقس كفر الشيخ اليوم

تشهد محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، وسط توقعات بشبورة مائية كثيفة صباحاً، وسقوط أمطار خفيفة، خاصةً على المدن الساحلية والمطلة على البحر المتوسط.

طقس كفر الشيخ اليوم

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، طقساً بارداً في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً، مائل للبرودة علي السواحل الشمالية للمحافظة، بارد ليلاً، وذلك على كافة الأنحاء، مع تكون شبورة مائية في الصباح الباكر، وسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 40% تقريباً.

حالة البحر المتوسط ودرجات الحرارة المتوقعة في كفر الشيخ

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى مترين، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية شرقية، فيما تُسجل درجات الحرارة في كفر الشيخ اليوم الجمعة العظمى 17 درجة مئوية، وتبلغ الصغري 10 درجات، وسرعة الرياح 22 كم في الساعة، مع طقس غائم جزئياً.

متابعة حالة الطقس بكفر الشيخ

وكلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمتابعة حالة الطقس، وإرسال تقارير على مدار الساعة إلى غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، مشدداً على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة أولاً بأول.