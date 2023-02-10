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السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اليوناني لبحث تعزيز التعاون

كتب:

محمد أبوعمرة
04:05 م | الجمعة 10 فبراير 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

بحث سبل تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين على مختلف الأصعدة

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول بحث سبل تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين على مختلف الأصعدة، وتأكيد الحرص على دفع التعاون المشترك على الصعيد الثنائي في مختلف الجوانب، لا سيما في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والتعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي، فضلاً عن مواصلة التشاور السياسي المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصةً ما يتعلق بتطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط.

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بقلم محمد أبوعمرة