النائب أحمد فوزي: كلمة الرئيس السيسي خلال افتتاح «سايلو فوودز» طمأنت المواطنين

أكد النائب أحمد فوزي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، خلال افتتاح «سايلو فوودز» للصناعات الغذائية بمدينة السادات، جاءت كاشفة ومطمئنة للمواطنين، بتأكيده على توافر جميع السلع الغذائية باحتياطي كبير وكافي لشهور وعدم وجود أي أزمة في هذا الشأن.

العلاقات والسياسات بين الدول

وأضاف أن الرئيس السيسي أراد بكلماته أن يسكت الألسنة عن الخوض في أمور لا يدركون أبعادها ولايعرفون حجمها الحقيقي فضلًا عن تأكيده بوضوح أن المتربصين الذين يحاولون الاصطياد في الماء العكر لن يفلحوا لأنه لا يوجد في الأساس مياه عكرة بفضل القيادتين المصرية والخليجية التي تدرك كل منهما قيمة الآخر، مشيرًا إلى أن العلاقات والسياسات بين الدول لا تصاغ ولا تصنع عبر وسائل مواقع التواصل الاجتماعي.

توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا المتقدمة

ولفت عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إلى أن «سايلو فودز» يعزز توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا المتقدمة لتحقيق الأمن الغذائي، خاصة أنه يعد صرحا صناعيًا كبيرًا على مستوى الشرق الأوسط لتأمين احتياجات السوق المحلية، في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم.

وأضاف أن الدولة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وذلك لتقليل فاتورة الواردات وزيادة فاتورة الصادرات، خاصة أن الأزمات المتلاحقة التي مر بها العالم خلال السنوات الماضية تعلمنا منها أنه لابد من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والمنتجات وتصنيع خامات الإنتاج لتقليل الواردات.

وأشار إلى أن فتح الباب أمام القطاع الخاص وعقد شركات بينه وبين القطاع الحكومي يساعد في تقوية الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل وزيادة حجم الانتاج وارتفاع معدل النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة، بالإضافة إلى الحد من الاستيراد وتقليل الطلب على العملة الأجنبية.