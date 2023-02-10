سمية درويش تطلق «عملة نادرة» في أول أعمالها لعام 2023 (فيديو)

أطلقت الفنانة سمية درويش أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم «عملة نادرة»، عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وقناتها الشخصية بموقع الفيديوهات «يوتيوب».

«عملة نادرة» من كلمات إيهاب محمد عبد العظيم

سمية في تصريحات لـ«الوطن»، أوضحت أن الأغنية مفاجأة قوية لجمهورها التي عادت لهم بقوة في عام 2023، مؤكدة على قيامها بطرح عدد وافر من الأغنيات وإحياء الحفلات خلال الفترة المقبلة.

أغنية «عملة نادرة» كتب كلماتها الشاعر الغنائي إيهاب محمد عبد العظيم، ومن ألحان السيد رجب، توزيع أسامة عبدالهادي، ومن إنتاج شركة بوم بوكس.

آخر أعمال سمية درويش أغنية «الرجل الشرقي»

ويذكر أن آخر أعمال المطربة سمية درويش كانت أغنية بعنوان «الرجل الشرقي»، الأغنية كانت من كلمات أحمد علاء الدين وألحان أحمد البرازيلي وتوزيع أسامة عبد الهادي وماكساج محمود علاء ومنتج فني محمود علاء ومدير تصوير مصطفى فيرونا وإخراج نبيل مكاوي وإنتاج مزيكا ويقول مطلعها.

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