من هو عمر المهندس مخرج مسلسل بالطو؟.. حفيد «أستاذ الكوميديا»

حقق المخرج عمر المهندس، نجاحا كبيرا بعد عرض أولى حلقات مسلسل «بالطو وفانلة وتاب»، الذي نال إشادات الجمهور، لكنه تساءل عن من هو عمر المهندس؟، ونستعرض خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن مخرج المسلسل.

من هو عمر المهندس مخرج مسلسل «بالطو»؟

المخرج عمر المهندس هو حفيد فؤاد المهندس، ودخل المجال الفني عن طريق الإخراج، إذ عمل كمساعد مخرج في سيت كوم «لما تامر ساب شوقية» عام 2015، وشارك في إخراج مسلسل «الخروج» بطولة ظافر العابدين، وشارك أيضا في إخراج فيلم «الجزيرة» مع المخرج شريف عرفة.

وشارك «المهندس» في إخراج 7 أعمال فنية، وخاض تجربة التمثيل مرتين، في فيلمي «بنطلون جوليت» و«ألف مبروك» مع أحمد حلمي.

مسلسل «بالطو وفانلة وتاب»

يضم مسلسل «بالطو وفانلة وتاب» عددا كبيرا من الممثلين، أبرزهم: محمود البزاوي، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، وبيومي فؤاد ومحمد رضوان وعصام علي، وعدد من ضيوف الشرف منهم خالد الصاوي، وإخراج عمر المهندس حفيد الراحل فؤاد المهندس.