تفاصيل مسلسل «بالطو وفانلة وتاب».. يعرض على «ووتش إت» نوفمبر المقبل

يواصل أبطال مسلسل «بالطو وفانلة وتاب»، تصوير المشاهد الأخيرة من العمل، وعلمت «الوطن» أنه تم تحديد موعد عرضه أول شهر نوفمبر المقبل، على منصة «WATCH IT»، ومكون من 10 حلقات.

تفاصيل مسلسل «بالطو وفانلة وتاب»

مسلسل «بالطو وفانلة وتاب»، بطولة محمود البزاوي، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، وبيومي فؤاد ومحمد رضوان وعصام علي وعدد من ضيوف الشرف منهم خالد الصاوي، وإخراج عمر المهندس حفيد الراحل فؤاد المهندس.

وتدور أحداثه في اطار كوميدي حول مهنة التمريض وما يحدث في دور الرعاية الصحية، ويناقش قضية الدجل والسحر بطريقة كوميدية، والعمل مأخوذ رواية أحمد عاطف.

عرض مسلسل «أعمل إيه» على منصة «WATCH IT»

وفي سياق آخر، يعرض حاليا مسلسل «أعمل إيه» عبر منصة «WATCH IT»، بالتزامن مع عرضه على شاشة قناة «dmc»، والذي تدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي، ويحكي قصة أب له أربعة بنات متزوج من مديرة مدرسة، ووالدته سيدة ريفية قوية ولكنها تحمل مشاعر عاطفية أيضا.

أبطال مسلسل «أعمل إيه»

ويشارك في بطولة المسلسل كل من صابرين، خالد الصاوي، هناء الشوربجي، طارق عبد العزيز، ندي بسيوني، ألحان المهدي، محمد مهران، وردشان مجدي، إيمي الجندي، دنيا المصري، نهال عنبر، نور إيهاب.