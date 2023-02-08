77 رسالة على «واتساب» تكشف خطة سيدة للتخلص من الزوج في أطفيح

77 رسالة على تطبيق المحادثات «واتساب»، كانت على هاتف سيدة ثلاثينية وثقت جريمتها بقتل زوجها في أطفيح، وخلال جلسة تحقيق جديدة، أمام النيابة العامة تم مواجهة المتهمة بالرسائل والمحادثات التي جمعتها بجارها قبل وبعد تنفيذ الجريمة، وحاولت المتهمة التنصل من جريمتها مدعية أن دورها اقتصر على استدراج زوجها من منزل الزوجية بزعم أنه سوف يستلم نقودًا لها من رئيسها في العمل، بينما كان جارها هو منفذ جريمة القتل.

خديعة زوجة أطفيح لقتل زوجها

كما واجهت النيابة العامة المتهمة بقتل زوجها بأقوال شريكها في الجريمة الذي اعترف بتفاصيل الواقعة، وأقر بصحة المحادثات الهاتفية بينهما عبر تطبيق «واتساب»، وأن المتهمة أبلغته بمكان وجود زوجها في محطة وقود «بنزينة» على طريق أطفيح بعد أن بلع الطعم واستجاب لطلبها وأنه استكمل باقي خطة الجريمة بقتل الزوج.

خلافات زوجية عمرها سنتين

وشرحت المتهمة بقتل زوجها، تفاصيل جريمة قتل عامل في أطفيح خلال جلسة تحقيق جديدة أمام النيابة العامة، أمس، قائلة إنها اتفقت مع جارها على معاونتها لقتل زوجها بسبب وجود خلافات زوجية بينهما عمرها يزيد عن سنتين، فوافقها، وأسند إليها مهمة استدراج زوجها من منزل الزوجية في أطفيح، بفخ محكم نجح خلالها شريك المتهمة في تنفيذ الجريمة وقتل المجني عليه عن طريق مغافلته وخنقه بـ«كوفية» حتى الموت والتخلص من جثمانه في إحدى الترع المائية.

تجديد حبس الجناة

عقب انتهاء المتهمة بقتل زوجها وشريكها في الجريمة، من شرح تفاصيل الجريمة قررت جهات التحقيق إعادتها إلى محبسها تنفيذًا لقرار قاض بالمعارضات بتجديد حبسها لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد على ذمة التحقيقات.

محام يشرح عقوبة القتل العمد

يشرح الخبير القانوني حازم محمد، المحامي بالنقض، في حديثه لـ«الوطن»، عقوبة القتل العمد، قائلا: «يحكم على فاعل هذه الجناية أي جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».