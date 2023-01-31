خطوات تسجيل عقود العمالة المصرية في إيطاليا لعام 2023.. اعرفها

أعلنت الحكومة الإيطالية، موعد التقديم في قانون العمالة الموسمية الجديد لعام 2023، إذ كشفت أن موعد التقديم سيكون بداية من 26 مارس المقبل، أي بعد مرور 60 يوما من تاريخ نشر قانون العمالة الجديد في الجريدة الرسمية الإيطالية.

وتستعرض «الوطن» طريقة التسجيل في عقود العمالة المصرية في إيطاليا.

- يتوجه صاحب العمل بطلب استقدام عمالة خارجية عن طريق وزارة الداخلية الايطالية.

- يمكن التواصل مع أصحاب الأعمال في إيطاليا سواء كانوا مواطنين إيطاليين أو مقيمين شرعيين هناك، وترك السيرة الذاتية والمعلومات الشخصية، حتى يمكنه إبرام التعاقد معك عن طريق وزارة الداخلية الايطالية.

- إذا تمت الموافقة على منح تصريح عمل موسمي في ايطاليا، فلديك الحق في إقامة مدة التعاقد في إيطاليا، لكن لا يسمح لك بتجديدها.

- الشخص الذي سبق له الدخول في أحد السنوات الماضية بغرض العمل في دولة إيطاليا، يكون من المرشحين بقوة لدخولها مرة أخرى من خلال عقود عمل أخرى.

- من مزايا الحصول على عقود عمل موسمية، أنّ الشخص المقيم بشكل مؤقت في ايطاليا يمكنه التواصل مع أصحاب الأعمال الدائمة هناك، قبل انتهاء صلاحية التعاقد الموسمي، يمكنه الالتحاق بعمل آخر دائم وتغيير الإقامة إلى إقامة عمل اعتيادي.

كان الدكتور عيسي إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن إيطاليا أصدرت قانونا جديدا يسمح لـ 3105 عمال من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدخول البلاد من بينهم مصر، وسيتم استخدامهم في مجالات البناء والتشييد والسياحة والنقل والمواصلات والاتصالات السلكية ولاسلكية والميكانيكا، وسيتم أيضا تصنيف 24 ألفا و105عمال منهم كعمالة غير موسمية، وفي مجال العمل الحر، بينما سيعمل الباقون بشكل موسمي في قطاعي الزراعة والضيافة السياحية.