نقيب المهندسين يعزي نظيره السوري في مصرع شقيقته بسبب الزلزال

توفيت السيدة انتصار القطيني، شقيقة نقيب المهندسين السوريين المهندس غياث القطيني، نتيجة كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا.

نعي نقابة المهندسين

وتقدمت نقابة المهندسين المصرية نقيبا وهيئة مكتب ومجلسا أعلى، بالعزاء للمهندس غياث القطيني، في وفاة المغفور لها «شقيقته»، والتي وافتها المنية إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد السورية، داعين الله للفقيدة بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان.

زلزال سوريا وتركيا

وكانت تعرض سوريا وتركيا إلى زلزال مدمر فجر الاثنين الماضي، بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس، أسفر عن آلاف الوفيات والمصابين، وتدمير العديد من المباني، ما خلَّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين، فبحسب ما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان، بلغ عدد ضحاي الزلزال المدمر في سوريا إلى 4139 قتيلا، وآلاف المصابين.