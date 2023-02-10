لعبة «الترامبولين» تتسبب في غيبوبة لطفل بريطاني.. تحركات سريعة لإنقاذه

تنتشر «الترامبولين» في الحدائق والمولات، وهي لعبة يحبها الأطفال، وتبدو بسيطة ومناسبة لهم، إلا أنها تنطوي على مخاطر، إذ تسببت في إصابة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، بسكتة دماغية.

كا الطفل البريطاني ليلاند كورمان، يقفز على «الترامبولين» مع شقيقته الصغيرة في غرفتهما، واصطدم جسمهما ببعض بقوة شديدة، في الوقت الذي غفلت فيه الأسرة لبعض الوقت عنهما، ولم تظهر على الطفلين أي علامات لارتجاج في المخ.

الطفل في حالة صعبة

بينما كان والداه يتناولان الطعام سمعت الأم، صوت حشرجة صاخب، فأسرعت نحو الغرفة، لترى ابنها في وضع مؤلم، فنقلته إلى المستشفى، على أثر دخوله في غيبوبة، فضلا عن تورم دماغه والسكتة الدماغية الناجمة عن جلطة دموية كبيرة، بعد خضوعه لعملية جراحية، بحسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية.

أمل جديد لإنقاذ حياة الطفل

أخبرت المستشفى، والدة الطفل أن وضعه خطير للغاية، واتخذوا قرارًا بالتحرك مسبقًا للسماح للدماغ بالتوسع والتضخم، وكل ما فعلوه كان مذهلا، وكان الطفل يستجيب بشكل جيد، وتمكن «ليلاند» من فتح عينيه، وتمييز أصوات العاملين في المستشفى، إلا أنه من المتوقع أن يخضع لعملية جراحية أخرى.

وقادت «لوبيكا» معلمة الطفل «ليلاند» حملة جمع التبرعات للمساهمة في علاجه، جمعت خلالها أكثر من 50 ألف دولار، إذ قالت: «من فضلك أبقِه هو وعائلته في أفكارك وصلواتك، ستكون هذه رحلة أطول بكثير مما توقعته أو كانت تأمل عائلته في البداية، وسيحتاجون إلى دعمنا المستمر».