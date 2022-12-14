«الغرف التجارية»: اتجاه لتصنيع ألعاب الأطفال في مصر

قال علاء عادل، سكرتير شعبة الخردوات والهدايا بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سوق الهدايا في مصر كبير وواعد، ويشهد تحسنا كبيرا خلال الفترة المقبلة، بمجرد الاتجاه للتصنيع المحلي للهدايا ولعب الأطفال، واستقرار الأوضاع الاقتصادية، التي يمر بها العالم نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، وجائحة كورونا، التي تسببت بمشكلة كبيرة في سلاسل الإمدادات العالمية.

اتجاه للعمل على تصنيع الهدايا ولعب الأطفال محليا

أضاف علاء عادل في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك اتجاها كبيرا للعمل على تصنيع الهدايا ولعب الأطفال محليا، موضحًا أن نحو 30% من شجر الكريسماس يتم تصنيعه هنا في مصر، وبعض ألعاب الأطفال، الأمر الذي يساهم في تراجع بعض الأسعار للسلع بدلاً من الاستيراد، مؤكدا أن المنتجات المحلية ذات جودة، وإذا تم الاهتمام بها يمكن الاستغناء عن المستورد بشكل كبير.

وعن إمكانية توافر الهدايا من خلال التصنيع المحلي، قال «عادل» إن هناك ارتفاعا في أسعار الهدايا المستوردة، وأن هناك إقبالا ضعيفا على شراء هدايا الكريسماس حتى الآن.