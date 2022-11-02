شباب يطلقون مبادرة «ألعاب من أجل التنمية المستدامة» لتنمية مهارات الأطفال

قال أمير حواس طالب بكلية الطب جامعة الإسكندرية ومؤسس مبادرة «ألعاب من أجل التنمية المستدامة»، إن شغفه بالعمل المجتمعي والتنموي دفعه للانخراط به أثناء دراسته للطب: «هدفي خدمة المجتمع وخصوصًا الأطفال عشان بحبهم جدًا».

4 أهداف من أهداف التنمية المستدامة

وأوضح أن فريقه يتبنى 17 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة لتحقيقها، إلا أنه في الفترة الحالية يركز على الأهداف رقم 3 و5 و16، المعنية بالصحة والمساواة بين الجنسين إضافة إلى تحقيق العدل والسلام المجتمعي وتوصيل هذه الأهداف للأطفال بالمدن والقرى عن طريق اللعب، لافتًا إلى أن تنفيذ هذه الأهداف يتطلب تحقيق الهدف رقم 17 المتعلق بعقد الشراكات، لعدم إمكانية الفريق العمل منفردًا، حيث أن عمل الفريق يعتمد بصورة أساسية على الشراكة مع المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية إضافة لمشاركة الأفراد والمتطوعين.

تكوين الفريق وشروط اختيارهم

وأضاف «حواس» في حوار مع الإعلامية رباب المهدي ببرنامج «شباب اليوم» على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أنه يعمل ضمن فريق من الشباب جمع بينهم حب العمل التطوعي باختلاف مجالات دراستهم.

وعن طريقة اختيار فريق العمل وتنظيمهم، أشار «حواس» إلى أن إطلاق الأمم المتحدة مبادرة العالم في مدرسة عام 2015، كانت بداية مبادرة سفراء الشباب، منوهًا بأن المبادرة الآن تضم 500 سفير شاب من 180 دولة، ومنهم الدكتورة نجلاء فتحي سفيرة شباب مصر الحالية، التي كونت فريق سفراء الشباب العالمي بمصر.