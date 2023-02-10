مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير للموظفين العاملين بالدولة.. باقٍ أيام قليلة

مع اقتراب منتصف شهر فبراير، ينتظر الكثير من الموظفين العاملين في الدولة صرف مرتبات شهر فبراير 2023، حتى يستطيعوا تلبية احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة، من دفع الفواتير وشراء الطعام وغيرها من متطلبات الحياة الأخرى، لتعلن وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير، والتي تستمر على مدار 4 أيام.

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير

وأوضحت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2023 والتي تبدأ يوم 23 فبراير، واعتادت أن يتم صرف المرتبات للموظفين وفق الترتيب التالي:

الخميس الموافق 23 فبراير

- الوزارات: «الصحة، التضامن الاجتماعي، التموين، النقل، الاتصالات، القوى العاملة، الإنتاج الحربي، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، البترول، السياحة، البيئة، الطيران المدني، التجارة والصناعة، الإسكان، الآثار، الثقافة، الأوقاف، الداخلية، شئون مجلس النواب، قطاع الأعمال العام».

- مديريات الخدمات بالمحافظات: «الإسكان والمرافق الاجتماعية، القوى العاملة، الطرق والنقل، الشئون الصحية، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة».

- هيئات مستقلة: «مجلس النواب، الجهاز المركزي للمحاسبات،المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، أمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي».

الأحد 26 فبراير

- الوزارات: «المالية، الشباب والرياضة، الخارجية، الموارد المائية والري، التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط والاستثمار والتعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري».

- مديريات الخدمات بالمحافظات: «الشباب والرياضة، التربية والتعليم، الزراعة، دواوين عموم المحافظات ومديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات».

- هيئات مستقلة: « القضاء والنيابة العامة، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة المالية، المحكمة الدستورية العليا، دار الغفتاء، اللجنة العليا للانتخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الأزهر الشريف، رئلسة مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية، باقي الجهات الأخرى».

ويستمر صرف المرتبات لجميع الفئات العاملين بالدولة، الذين تأخروا عن صرف المرتبات الخاصة بهم على مدار يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 27 و 28 فبراير.