موعد مرتبات شهر يناير 2023.. تنتهي قبل إجازة الخميس المقبل

كشفت وزارة المالية، عن أنّ موعد صرف مرتبات يناير 2023 تبدأ غدا الإثنين، وتستمر لمدة 4 أيام متواصلة، في 33 وزارة وهيئة ومصلحة حكومية، لجميع موظفي الدولة البالغ عددهم 5.5 مليون يعملون على مستوى الجهاز الإداري للدولة، الذي يضمّ مصالح وهيئات ووزارات حكومية.

موعد مرتبات شهر يناير 2023

وموعد مرتبات شهر يناير 2023، يكون غدا الإثنين، للموظفين في وزارات «الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والتجارة والصناعة والثقافة، والنقل، والآثار، والاتصالات، والإنتاج الحربي، وقطاع الأعمال العام، والإسكان، والداخلية، والسياحة، والتموين، والتضامن الاجتماعي، والصحة، والقوى العاملة، والبيئة، والأوقاف، والبترول، والطيران»، فضلا عن هيئات «المجلس الأعلى للصحافة، والجهاز المركزي للمحاسبات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، وجميع العاملين بالمديريات التابعة لهم في كل محافظات الجمهورية.

موعد صرف رواتب يناير

وتستكمل عمليات صرف باقي المرتبات الثلاثاء والأربعاء المقبلين، للعاملين في «وزارة التربية والتعليم، مجلس الدولة، ووزارة الزراعة، الأزهر، ووزارة الكهرباء، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التعليم العالي، والمحكمة الدستورية العليا، ووزارة التخطيط، والهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة العدل، ووزارة التعاون الدولي، ووزارة الموارد المالية والري، ووزارة الخارجية، ووزارة التنمية المحلية، والقضاء والنيابة العامة، والهيئة العامة للاستثمار، ودار الإفتاء المصرية، وهيئة النيابة الإدارية، والجامعات، واللجنة العليا للانتخابات، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية».

ووفقا لجدول العطلات الرسمية لعام 2023، فإنَّ يوم الخميس المقبل الموافق 26 يناير، يعتبر إجازة رسميا بدلا من الأربعاء 25 يناير، بمناسبة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، لذا فمواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2023، ستبدأ قبل العطلة الرسمية.