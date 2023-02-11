حديقة «بنت الشاطئ» قبلة المواطنين في الصيف ومزار سياحي بدمياط

باتت حديقة بنت الشاطئ في دمياط متنفساً هاماً لأهالى المحافظة لاقترابها من منطقة الأسواق وكورنيش النيل ويقصدها الأهالي والزائرين من مختلف المحافظة فى الأعياد والرحلات وفي «الويك إند»، وجرى تطويرها ضمن مبادرة «حدائق بلا أسوار»، وسميت بهذا الإسم نسبة إلى الأديبة والكاتبة الدكتورة «بنت الشاطئ»، وهى عائشة عبد الرحمن، بنت دمياط وأحد أعلام مصر المحفورة في ذاكرة الوطن.

رفع كفاءة الحديقة

كانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تبنت رفع كفاءة تمثال«بنت الشاطئ»، وسارى العلم وإنشاء منطقتى للصيد وألعاب الأطفال ومقاعد لكبار السن ومقاعد الانتظار لسيارات الأجرة المزودة بمظلات وممشى على نهر النيل ومنطقة لمشاهدة غروب الشمس ومن المعلوم أن مساحة هذه الحديقة يبلغ حوالي 6500 متر.

ونجحت محافظة دمياط في تطوير حديقة بنت الشاطئ، منذ أشهر معدودة، وجرى تركيب ماكينات البيع العكسي والخاصة بإعادة تدوير المخلفات الصلبة للحفاظ على البيئة ونظافتها.

تطوير وتجديد

حازم حواس رئيس مركز ومدينة دمياط قال في تصريحات لـ «الوطن»، إنه جرى تطوير منطقة حديقة بنت الشاطئ بجميع أرجائها لكونها من المناطق الهامة التى تقع بقلب المدينة وأحد أهم المتنزهات بها والتى يتردد عليها الكثير من المواطنين وخاصة في فصل الصيف هروبا من حرارة الجو.

وأضاف «حواس»، أن تكلفة مشروع تطوير الحديقة وما حولها بلغت 11 مليون جنيه، وأنه جرى توريد 5 ماكينات لإعادة تدوير المخلفات والتى تجرى تنفيذها لأول مرة داخل المحافظة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهذه التجربة الجديدة تعمل على تقليص حجم المخلفات إضافة إلى تطوير وتحسين عمليات تدوير المخلفات من أجل المحافظة على نظافة البيئة كمظهر من مظاهر التنسيق الحضاري المتقدم والمتطور.

بنت الشاطئ مقصداً للزائرين

وجرى افتتاح حديقة بنت الشاطئ بعد تطويرها لتكون مركزا للسياحة والترفية للزائرين من مختلف المحافظات بعد رفع كفاءتها وتطويرها على أعلى مستوى بما يتناسب مع عراقة وتاريخ الحديقة.