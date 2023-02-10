أسعار الأثاث في دمياط.. غرفة الأطفال بـ14 ألف جنيه والأنتريه بـ 18

قال جمال خشبة، عضو شعبة الأثاث بدمياط، إن أسعار الغرف تختلف من مكان لآخر حسب كمية الخشب والأبلاكاش المستخدم صناعة الغرف، حيث تحتاج غرفة النوم ما بين 35 إلى 40 لوح أبلاكاش، بالإضافة إلى الموديل والإضافات الأخرى.

مصر تستورد الخشب الزان من رومانيا

وأضاف خشبة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصر تستورد الخشب الزان من رومانيا، وخشب سويدي من دولة السويد، والأبلاكاش من روسيا، مضيفاً أن السوق تعاني من حالة ركود واضحة نتيجة ارتفاع أسعار الأخشاب والأبلاكاش.

وأشار خشبة إلى أن متوسط سعر غرفة النوم المودرن يتراوح ما بين 35 إلى 55 ألف جنيه، وسعر الأنتريه في المتوسط يتراوح ما بين 18 إلى 30 ألف جنيه، حيث يتحكم بسعر الأنتريه نوع القماش ونوع السفنج، بالإضافة إلى نوع وكمية الخشب، بينما سعر السفرة يبدأ من 20 ألف جنيه.

وأوضح عضو شعبة الأثاث أن سعر غرفة الأطفال يتراوح ما بين 14 إلى 30 ألف جنيه، بينما يتراوح سعر غرفة الصالون ما بين 25 إلى 35 ألف جنيه، ما يعني أن متوسط فرش شقة يتراوح ما بين 100 إلى 120 ألف جنيه، مضيفاً أن هذه الأسعار تختلف من مكان لآخر، حيث يمكن شراء غرف بأسعار أعلى أو أقل فأسعار الأثاث في دمياط تناسب الجميع.

مصر كانت تصدر منتجات الأثاث إلى العديد من الدول

وأشار خشبة إلى أن مصر كانت تصدر منتجات الأثاث إلى العديد من الدول كالأردن والعراق وليبيا وسوريا، أما الآن فالتصدير متوقف على السودان، كما يجب على المواطنين الشراء من مكان موثوق به، متوقعاً استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.