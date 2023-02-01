مصر تنجح في تصدير الشحنة 500 من الغاز بمصنع إسالة دمياط

انتهى مصنع إسالة الغاز الطبيعي بدمياط من إنتاج وتصدير الشحنة رقم 500 من الغاز الطبيعي المسال منذ بدء عمله في عام 2005، والذي توقف عن العمل لفترة دامت 8 سنوات قبل إعادة تشغيله مرة أخرى في فبراير 2021.

تصدير 7.2 مليون طن غاز طبيعي مسال

وقام مصنع الإسالة بدمياط منذ إعادة تشغيله في عام 2021 بتصدير 7.2 مليون طن غاز طبيعي مسال بينها 4 ملايين طن تم تصديرها في عام 2022، ما يعد أكبر كمية تم تصديرها في تاريخ المصنع الذي يمتد إلى 20 عاما تقريبا ما يجعله المصنع الأول بمصر في مجال صادرات الغاز الطبيعي المسال ويساهم في تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة بمنطقه البحر المتوسط.

تصدير 60%؜ من إجمالي الشحنات

وتم تصدير 60%؜ من إجمالي الشحنات من مصنع إسالة دمياط إلى أوروبا، ويتم تشغيل مصنع إسالة دمياط الغاز الطبيعى المسال، منذ عام 2021 من خلال الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، وشركة إيني.

أكبر منتج في مصر بحصة من الهيدروكربونات

وتجدر الاشارة إلى أن شركة إيني تعمل في مصر منذ عام 1954 من خلال شركتها «ايوك»، وتعد الشركة حاليا أكبر منتج في مصر بحصة إنتاجيه من الهيدروكربونات تصل لنحو 350 ألف برميل مكافئ يوميا، وأنتجت شركة إيني خلال عام 2022 60 % ؜من إجمالي الغاز المنتج في مصر.