هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر تضرب شرقي تركيا

ضربت هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، شرقي تركيا، وقال مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إن الزلزال وقع على عمق 6 كيلو مترات.

وكان مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، اعلن في وقت سابق من اليوم السبت، عن هزة أرضية بقوة 3.6 درجة على مقياس، ضربت وسط تركيا، مشيرا إلى وقوعها على عمق 2 كيلو متر.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، ضربت هزة أرضية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر، منطقة الحدود السورية التركية، على عمق 5 كيلو مترات، كما شهدت نفس المنطة، زلزال بقوة 3.1 درجة، ووقعت الهزة الأرضية على عمق 16 كيلو متر.

وكانت منظمة «الصحة العالمية»، قدرت في وقت سابق، عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، إلى نحو 23 مليون شخص.

«هاتاي» تسجل العدد الأكبر من قتلى ومصابي زلزال تركيا المدمر

وكان وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، قال في وقت سابق، إن «هاتاي» المحافظة الواقعة جنوبي البلاد سجلت العدد الأكبر من قتلى ومصابي، الزلزال المدمر، مشيرا إلى تسجيل 6205 قتلى و17823 مصابا.

وأضاف قوجة، للصحفيين، أن 20 ألفا تم إنقاذهم من تحت الأنقاض، نقلتهم السلطات إلى مقاطعات خارج المنطقة عن طريق الطائرات، وسيارات الإسعاف البرية، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.