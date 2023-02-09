ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى 20 ألف قتيل و70 ألف مصاب

أفادت قناة «سكاي نيوز»، في نبأ عاجل، منذ قليل، بأن حصيلة الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا وسوريا ارتفعت إلى نحو 20 ألف قتيل، و70 ألف جريح، فيما تضعف الآمال في العثور على ناجين تحت الأنقاض وسط طقس صقيعي.

حصيلة غير نهائية لضحايا الزلزال

بدورهم، أعلن مسؤولون ومسعفون أن إجمالي القتلى جراء الزلزال ارتفع في تركيا إلى 16170 شخصا و3773 في سوريا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، لترتفع الحصيلة غير النهائية للقتلى في البلدين إلى 19843 قتيلا، كما ارتفع عدد الإصابات في تركيا إلى نحو 64,194 جريحا، ونحو 5235 في سوريا. ويعتبرالزلزال، الذي وصف بأنه «الأعنف»، ودمر آلاف المباني في تركيا وسوريا، أحد أقوى الزلازل في العالم وأشدها فتكا منذ أكثر من عقد.

23 مليون متضرر

وفي سياق متصل، قال منسق الأمم المتحدة المقيم المعني بالمساعدات في سوريا المصطفى بن لمليح، إن 10.9 مليون شخص تضرروا من الزلزال في محافظات حماة واللاذقية وإدلب وحلب وطرطوس بشمال غرب البلاد.

كما قال مسؤولون أتراك إن نحو 13.5 مليون شخص تضرروا في منطقة تمتد على مسافة 450 كيلومترا تقريبا، من أضنة في الغرب إلى ديار بكر في الشرق.

قيمة الأضرار تصل إلى 4 مليارات دولار

ومن جهة أخرى، توقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، أن الخسائر المادية التي تسبب بها الزلزال في تركيا وسوريا تتجاوز ملياري دولار، وقد تصل إلى 4 مليارات دولار أو أكثر. وفي الساعات الأولى من صباح الاثنين الماضي، ضرب زلزال عنيف بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا، مخلفا آلاف القتلى، وعشرات آلاف الجرحى والمشردين، ودمر آلاف المباني والمنازل، وشعر به سكان مصر ولبنان والعراق والأردن وقبرص.