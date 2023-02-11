مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»: هزة أرضية بقوة 3.2 درجة شرقي تركيا

ضربت هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، شرقي تركيا، وأشار مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إلى أن الزلزال وقع على عمق 2 كيلو مترات.

وفي وقت سابق، تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال مسنة تركية «85 عاما» من تحت الأنقاض بعد 107 ساعات على زلزال ولاية «أد يامان» التركية، كما تمكنت السلطات من إنقاذ امرأة حامل بعد أن قضت 115 ساعة تحت الأنقاض في «غازي عنتاب».

وبعد 122 ساعة من زلزال تركيا المدمر،أنقذت السلطاتـ، سيدة مسنة في «قهرمان مرعش»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

مصرع 32 فلسطينيا جراء زلزال تركيا المدمر

ارتفعت حصيلة ضحايا دولة فلسطين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا إلى 83 شخصا، وأوضحت وسائل إعلام فلسطينية، أن 32 شخصا لقوا مصرعهم في تركيا و51 من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.

من جانبه، أعرب بعض الدبلوماسيين، عن إحباطهم من تباطؤ «مجلس الامن الدولي» في التحرك، بتوصيل مساعدات إلى شمال غرب سوريا بعد ضغط الأمين العام لمنظمة «الأمم المتحدة» أنطونيو جوتيريش من أجل مزيد من الوصول إلى المنطقة عبر تركيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبها، أشارت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» في تقرير، إلى أن من بين عشرات الآلاف من المصابين بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا، يقبع مئات الأطفال الرضع في المستشفيات دون أبويهم، ودون التعرف على أسمائهم.

جريفيث سيقدم إفادة لـ«مجلس الأمن» الأسبوع المقبل

ويناقش «مجلس الأمن الدولي»، إمكانية السماح لمنظمة «الأمم المتحدة»، بتوصيل مساعدات إلى شمال غرب سوريا عبر أكثر من معبر حدودي تركي، الأسبوع المقبل، فيما قال السفير البرازيل لدى المنظمة رونالدو فيلهو، إن منسق الأمم المتحدة للمساعدات مارتن جريفيث، الموجود في تركيا وسيزور سوريا أيضا، سيقدم إفادة للمجلس الأسبوع المقبل.