تونس والصين ترسلان طائرتين محملتين بالمساعدات لمتضرري زلزال سوريا

وصلت طائرة مساعدات صينية تحمل موادًا إغاثية طبية لمتضرري زلزال سوريا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر».

ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، فيديو لطائرة المساعدات الصينية.

وفي وقت سابق، وصلت طائرة تونسية إلى سوريا محملة بالمواد الغذائية والإغاثية للمتضررين من الزلزال.