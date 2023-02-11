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تونس والصين ترسلان طائرتين محملتين بالمساعدات لمتضرري زلزال سوريا

كتب:

حسن رمضان
02:21 ص | السبت 11 فبراير 2023
طائرة مساعدات إلى سوريا-صورة أرشيفية

طائرة مساعدات إلى سوريا-صورة أرشيفية

وصلت طائرة مساعدات صينية تحمل موادًا إغاثية طبية لمتضرري زلزال سوريا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر».

ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، فيديو لطائرة المساعدات الصينية.

وفي وقت سابق، وصلت  طائرة تونسية إلى سوريا محملة بالمواد الغذائية والإغاثية للمتضررين من الزلزال.

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