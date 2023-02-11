تونس والصين ترسلان طائرتين محملتين بالمساعدات لمتضرري زلزال سوريا
كتب:
حسن رمضان
02:21 ص | السبت 11 فبراير 2023
طائرة مساعدات إلى سوريا-صورة أرشيفية
وصلت طائرة مساعدات صينية تحمل موادًا إغاثية طبية لمتضرري زلزال سوريا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر».
ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، فيديو لطائرة المساعدات الصينية.
وصول طائرة #مساعدات_صينية تحمل مواد إغاثية طبية لمتضرري الزلزالhttps://t.co/5w1wBYvspS#StopSanctionsOnSyrians #SSOS #SYRIA #earthquake#ارفعوا_العقوبات_عن_سورية#ارفعوا_العقوبات_عن_سوريا#سورية #زلزال pic.twitter.com/CfW6iNv3N8— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) February 10, 2023
وفي وقت سابق، وصلت طائرة تونسية إلى سوريا محملة بالمواد الغذائية والإغاثية للمتضررين من الزلزال.
وصول طائرة #تونسية محملة بالمواد الغذائية والإغاثية للمتضررين من الزلزال— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) February 10, 2023
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